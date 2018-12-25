Азиатские индексы - 25-12-18
ТОКИО, 25 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 5.01% и составил 19155.74 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 4.88% и составил 1415.55 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.88% и составил 2504.82 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 25651.38 пункта.
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