Азиатские индексы - 25-12-18

ТОКИО, 25 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 5.01% и составил 19155.74 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 4.88% и составил 1415.55 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.88% и составил 2504.82 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 25651.38 пункта.