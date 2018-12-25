Россия расширила санкции против Украины

Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что подписал постановление, которым расширил список физических и юрлиц Украины, подпадающих под российские ограничительные меры.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление", - говорится в твитере главы правительства.

"Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - пояснил Медведев,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Позже в правительстве пояснили, что "списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций".

1 ноября премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины. Санкции распространяются на 322 физических лица и 68 юридических лиц.