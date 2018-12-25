Президент Армен Саркисян уверен, что Армения идет по правильному пути
Президент Армении Армен Саркисян уверен, что Армения идет по правильному пути. Как сообщает Арменпресс, Саркисян дал интервью телеканалу WION TV (World Is One News), рассказав о событиях в стране.
«Изменения начались в апреле, удивительно, что это началось после моей инаугурации», - сказал Саркисян.
«То, что произошло в нашей стране, является не только революцией, которая называется бархатной, это еще и большое достижение нашего народа. Я хотел бы подчеркнуть, что это была заслуга народа, не только отдельных людей, хотя такие индивиды, как лидер оппозиции г-н Пашинян, внесли свой вклад в то, что эта революция произошла мирным путем. Я хотел бы также добавить, что бывший президент и премьер-министр Серж Саргсян также внес свой вклад, выбрав путь отставки и не вступая в конфронтацию, что вызвало бы проблемную ситуацию», - сказал Саркисян.