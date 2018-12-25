Россия и Иран подписали план сотрудничества в военной сфере на 2019 год

Российская делегация согласовала с Ираном план сотрудничества в военной сфере на 2019 год. Как сообщает агентство ILNA, соответствующий документ был подписан в ходе второго заседания двухсторонней группы по военному сотрудничеству, которое прошло в Тегеране.

Российскую делегацию возглавлял заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Игорь Осипов. Представителем иранской стороны был заместитель начальника Генштаба иранских ВС по международным делам Гадир Незами. Также стороны обсудили совместные усилия по противодействию международному терроризму,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о прибытии в Иран российской делегации для участия во втором заседании российско-иранской рабочей группы по реализации двустороннего межправительственного Соглашения о военном сотрудничестве.

Соглашение о военном сотрудничестве между Москвой и Тегераном было достигнуто в январе 2015 года. Подписи под документом тогда поставили министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его иранский коллега бригадный генерал Хосейн Дехган.

Как отметил тогда российский министр, этим соглашением была заложена "теоретическая основа взаимодействия в военной области".