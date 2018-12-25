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В ДРК не менее 50 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком


Около 50 человек погибли на западе Демократической республики Конго (ДРК) в результате столкновения автобуса с грузовой фурой, сообщает радиостанция Okapi со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в понедельник рядом с отелем Mbuela Lodge в городе Кисанту (провинция Центральное Конго). По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости водителями,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 

В местной администрации сообщают, что число жертв аварии может возрасти в связи с большим числом тяжело раненных.

 

 

 




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