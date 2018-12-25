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В Афганистане ликвидировали одного из лидеров группировки "Сеть Хаккани"


Военно-воздушные силы Афганистана ликвидировали одного из лидеров террористической группировки "Сеть Хаккани", сообщило министерство внутренних дел Афганистана.

"Сайфулла, отвечавший за военные операции и логистику террористической (группировки) "Сеть Хаккани" убит вместе с шестью другими (боевиками) после удара военно-воздушных сил", - сообщило министерство внутренних дел на своей странице в Facebook,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что боевики были ликвидированы в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана в понедельник.

"Сеть Хаккани" была объявлена США террористической в 2012 году в связи с нападениями на американских военных и на правительственные объекты в Афганистане. Так, боевики группировки атаковали посольство США в Кабуле в 2012 году. "Сеть Хаккани" поддерживает тесные контакты с другими террористическими организациями — движением "Талибан" и "Аль-Каидой"*.

 

 




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