Военно-воздушные силы Афганистана ликвидировали одного из лидеров террористической группировки "Сеть Хаккани", сообщило министерство внутренних дел Афганистана.

"Сайфулла, отвечавший за военные операции и логистику террористической (группировки) "Сеть Хаккани" убит вместе с шестью другими (боевиками) после удара военно-воздушных сил", - сообщило министерство внутренних дел на своей странице в Facebook,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что боевики были ликвидированы в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана в понедельник.

"Сеть Хаккани" была объявлена США террористической в 2012 году в связи с нападениями на американских военных и на правительственные объекты в Афганистане. Так, боевики группировки атаковали посольство США в Кабуле в 2012 году. "Сеть Хаккани" поддерживает тесные контакты с другими террористическими организациями — движением "Талибан" и "Аль-Каидой"*.