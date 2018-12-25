Папа Римский призвал к братству между людьми и народами

Папа Римский Франциск в рождественском послании "Urbi et Orbi" ("Граду и миру") пожелал верующим братства и призвал к миру на Украине, в Сирии, на Святой земле и других конфликтных регионах.

Понтифик во вторник поздравил с Рождеством тысячи верующих, заполнивших площадь перед базиликой Святого Петра в Ватикане, и обратился к ним с традиционной проповедью, которую в этом году посвятил восстановлению связей между людьми, государствами и народами.

"Каков универсальный сигнал Рождества? что Бог – добрый отец, а мы все братья. Эта истина лежит в основе христианского видения человечества. Без братства, которое дал нам Иисус Христос, нашим усилиям ради более справедливого мира не будет хватить воздуха, а даже самые лучшие проекты рискуют стать оболочками без души. Поэтому мое пожелание на Рождество - это пожелание братства. Братство между людьми каждой нации и культуры. Братство между людьми различных идей, но способных уважать и слушать друг друга. Братство между верующими разных религий", - сказал папа Франциск.

Он отметил, что Рождество должно дать заново открыть узы братства, "которые объединяют нас как людей и связывают все народы",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Это позволит израильтянам и палестинцам возобновить диалог и начать путь мира, который положит конец конфликту, который на протяжении семидесяти лет разрывает землю, избранную Господом, чтобы выразить свою любовь", - сказал папа Бергольо.

Говоря об Африке, где "миллионы стали беженцами или покинули дома и нуждаются в гуманитарной помощи и продовольственной безопасности, Франциск попросил у Христа "замолчать оружия и поднять новую зарю братства на всем континенте.

"Младенец Иисус да позволит возлюбленной и измученной Сирии заново найти братство после стольких лет войны. Международное сообщество должно решительно работать над политическим решением, которое отложит в сторону разногласия и частные интересы с тем, чтобы сирийский народ, особенно те, кто был вынужден покинуть свою землю и искать убежища в другом месте, мог вернуться, чтобы жить в мире в своей собственной родине", - сказал понтифик.

Он также выразил надежду, что перемирие в Йемене даст облегчение детям и всему населению, страдающим от войны и лишению. Корейскому полуострову папа Франциск пожелал "укрепить узы дружбы" и продолжить сближение, чтобы достичь соглашений, которые "обеспечат всем развитие и процветание".

"Рожденный Господь да приносит облегчение любимой Украине, стремящейся восстановить долгожданный и крепкий мир. Только при мире, уважающим права каждой нации, страна может оправиться от страданий и восстановить достойные условия жизни своих граждан. Я близок к христианским общинам этого региона, и я молюсь, чтобы были сплетены отношения братства и дружбы", - сказал папа Франциск, также обратившийся к ситуации в Никарагуа и в Венесуэле.

По его словам, "мы все можем получить мир и утешение от рождения Спасителя и, чувствуя себя любимыми единственным Небесным Отцом, заново найти себя и жить как братья".