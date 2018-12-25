Совет старейшин утвердил проект программы развития Еревана на 2019-2023 годы

Совет старейшин Еревана 28 голосами за, 10 против и 12 воздержавшимися утвердил проект пятилетней программы развития Еревана на 2019-2023 гг.

Как сообщает «Арменпресс», заместитель мэра Еревана Айк Саргсян сказал, что проект пятилетней программы развития Еревана на 2019-2023 годы был разработан с учетом состоявшихся 23 сентября внеочередных выборов Совета старейшин.

Главной целью программы развития Еревана является определение направлений развития городской экономики, с учетом имеющихся проблем.

“Программы и мероприятия на ближайшие 5 лет составлены на основании приоритетов развития столицы, существующих проблем и возможностей финансирования. Программа направлена на осуществление комплексных реформ, с учетом защиты прав и интересов граждан”, - сказал он.

По словам Айка Саргсяна, в результате выполнения программы предполагается окончательно решить проблему удаления мусора новыми и современными методами.

Согласно программе, формирование единого подхода в сфере градостроительства и разработка стратегии развития градосторительства являются первостепенными и неотложными задачами. Системная реформа структуры городского транспорта, модернизация и приведение ее в соответствие с международными стандартами являются приоритетными направлениями пятилетней программы на 2019-2023 гг.

Программой предусмотрено также повышение продуктивности управления жилищно-коммунальной сферы.

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