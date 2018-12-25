В Коста-Рике ученые сняли на видео дыхание ящерицы под водой

В Коста-Рике во время съемок документального фильма режиссеры сняли удивительные кадры. Они доказывают, что ящерицы способны дышать под водой. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Live Science.

Более года создатели фильма, биологи Нил Лосин и Нейт Даппен, путешествовали по разным странам, чтобы снять ящериц из семейства анолисовых. Это наиболее часто встречающаяся в природе группа игуан.

Было давно известно, что анолисы могут продержаться под водой примерно пятнадцать минут. Ранее считалось, что они просто очень хорошо умеют задерживать дыхание.

Но кадры фильма биологов доказывают, что ящерицы способны запасать воздух, как аквалангисты, и использовать его несколько раз.