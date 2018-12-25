Санта-Клаус завершил очередное кругосветное путешествие

Санта-Клаус завершил свое кругосветное путешествие, обрадовав подарками более 7 миллиардов детей и взрослых во всем мире. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

Как сообщается, в этом году Санта доставил более 7 миллиардов подарков жителям нашей планеты – всего 7 281 439 471 подарок.

Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).