Новобранцы будут привлечены к процессу создания и применения высоких технологий в системе обороны Армении

С 24 по 25 декабря проводился конкурс, объявленный Министерством обороны Армении и Центром кибербезопасности “Хайтек” с целью наиболее плодотворного использования возможностей призывников в ходе прохождения ими обязательной срочной воинской службы для создания и продуктивного использования высокотехнологических решений в системе обороны страны.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства обороны, во втором туре конкурса, 25 декабря, присутствовал исполняющий обязанности министра обороны Давид Тоноян.

Руководитель оборонного ведомства побеседовал с членами конкурсного жюри и специалистами сферы, ознакомился с возможностями принимавших участие в конкурсе новобранцев и с мнениями о возможностях применить их в вооруженных силах.

В конкурсе принимают участие новобранцы зимнего призыва, обладающие глубокими специальными знаниями в области высоких технологий и реальной способностью решать соответствующие задачи.