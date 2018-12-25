В Египте туристам на пирамидах Гизы обещают туалеты и интернет

Власти Египта предприняли новую попытку прогнать торговцев и попрошаек от пирамид Гизы и решили привлечь к наведению порядка бизнес. Туристам обещают бесплатный Wi-Fi, туалеты и электромобили, как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР.

Министерство по делам древностей АРЕ заключило контракт с одной из компаний, которой поручено преобразовать территорию вокруг пирамид и сделать ее более функциональной для туристов. Как считают в ведомстве, сегодня уровень услуг в Гизе не соответствует статусу одного из главных туристических объектов мира.

Предполагается, что компания инвестирует в инфраструктуру комплекса пирамид и в будущем будет получать половину доходов. На свои средства инвестор построит стоянку для транспорта, создаст внутреннюю дорожную сеть, закупит 30 электробусов и 20 электромобилей, на которых будут возить туристов для осмотра достопримечательностей.

Кроме того, на плато откроют мобильный медицинский центр, фуд-траки, точки с Wi-Fi-доступом, 20 мобильных туалетов, организуют прокат аудиогидов.

Примечательно, что в новой системе оставляют место и для частных торговцев, фотографов и тех, кто предлагает в аренду лошадей и верблюдов. Но при двух условиях: они будут облачены в униформу и согласятся работать на специально выделенной территории.