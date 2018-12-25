Азербайджановед назвал заявление Мамедьярова деструктивным и провокационным

В 2019 году в вопросе решения карабахской проблемы существенные перемены мало вероятны. Об этом в пресс-центре «Арменпресс» заявил азербайджановед Тарон Ованнисян, добавив, что пока новые власти Армении изучают переговорный процесс.

“То есть, мы пока до самих переговоров не дошли. Единственной темой обсуждений в 2019 году будет тема снижения напряженности на границе. Я думаю, что армянская сторона должна продолжить свою позицию по вопросу возвращения Арцаха за стол переговоров, тогда как Азербайджан продолжает обходить этот вопрос”, - сказал Тарон Ованнисян.

Комментируя заявление министра иностранных дел Эльмара Мамедьярова о том, что Азербайджан готов обеспечить безопасность армян Арцаха и предоставить им высокий уровень самоуправления, азербайджановед отметил, что это деструктивный подход и он носит провокационный характер.

“Подобные заявления не новы, и прежде их было много. Вопрос пребывания Арцаха в составе азербайджана – вообще не тема для обсуждений. То, что Мамедьяров говорит, что будем относится, как к остальным нацменьшинствам, я думаю, очередное провокационное заявление. Мы четко можем сказать, что у них ни одно нацменьшинство никакими правами не пользуется, не говоря уже о проблеме их безопасности. Все нацменьшинства там всегда подавлялись. Что касается армян, то мы видели политику Азербайджана в отношении Арцаха, изгнание армян из Нахичевани, погромы в Сумгаите и Баку. Никакой гарантии нет, что даже при самом высоком уровне самоуправления населению Арцаха опасность не будет угрожать”, - сказал азербайджановед Тарон Ованнисян.