Ученые назвали самое необычное последствие новогодних праздников

Лишние килограммы, набранные во время новогодних и рождественских пиршеств, не исчезают в последующие месяцы и остаются с человеком на протяжении всего года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришли аналитики Здравоохранительного бюро RAND.

"Мы выяснили, что долговременные тренды на набор лишнего веса оказались связаны с классическими новогодними и рождественскими традициями. Реклама толкает людей на покупку вредной пищи, и люди часто переедают во время праздничных застолий. Январскими голодовками и фруктово-овощной диетой это не исправить", — заявил Роланд Штурм (Roland Sturm), ведущий экономист RAND.

"Если мы хотим действительно активно бороться со всемирной эпидемией ожирения, нам нужно более внимательно следить за нашей диетой во время праздников, и нейтрализовать все сигналы, заставляющие нас переедать", — заключает ученый.