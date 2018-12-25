Новым ректором Аграрного университета избран Вардан Урутян

В Национальном аграрном университете Армении избран новый ректор. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщается на страничке “Фейсбук” университета.

“Из 27 членов совета НАУА присутствовали 22, которые единогласно проголосовали за Вардана Эдиковича Урутяна. Поздравляем студентов университета, преподавателей и всех сотрудников в связи с новым этапом начавпихся в университете реформ. Уверены, что, как отметил новый ректор, через несколько лет у нас будет университет нашей мечты”, - говорится на страничке Национального аграрного университета Армении.

Вардан Урутян был назначен временно исполняющим обязанности ректора 31 июля, после отставки прежнего ректора Аршалуйса Тарвердяна.