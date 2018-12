В Китае мужчина захватил автобус и убил людей

В провинции Фуцзянь на востоке Китая мужчина с ножом угнал рейсовый автобус, взяв в заложники пассажиров. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Guancha.cn во вторник, 25 декабря.

Автобус въехал в пешеходов, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один сотрудник полиции. Всего сообщается о 21 пострадавшем. Их состояние не уточняется, им оказывается помощь.

Мужчину задержали на месте, власти начали расследование произошедшего. Мотивы злоумышленника пока неизвестны.

A man hijacked a bus and drove it into a crowd in China’s #Longyan, killing five people and injuring 21. This footage shot on the scene shows police officers pouncing on the alleged hijacker.pic.twitter.com/DYlOY2mpPz