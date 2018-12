В Шанхае построили самый длинный в мире бетонный мост, распечатанный на 3D- принтере

Самый длинный в мире распечатанный на 3D-принтере бетонный мост появился в одном из инновационных парков Шанхая в городском районе Баошань. Как сообщило во вторник издание "Чжэцзян жибао", первые пешеходы смогли перейти по мосту, перекинутому через небольшой канал в парке.

Косметические работы на мосту пока продолжаются и будут завершены в ближайшее время. Сооружение спроектировано Строительным институтом при университете Цинхуа и инновационным парком "Залив мудрости" в Шанхае, где и расположен мост. Общая длина дугообразной конструкции составляет 14,1 метра, а ширина - 4 метра. Сообщается, что он является современной копией моста Чжаочжоу в центральной провинции Хэбэй, история которого насчитывает около 1,4 тыс. лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящее время, указывает издание, в мире существует еще два напечатанных на 3D-принтере действующих бетонных моста. Один расположен в Нидерландах (длина 8 метров, ширина - 3,5 метра), а другой - в Испании. Длина второго - 12 метров, а ширина 1,75 метра.

Biggest 3D printed bridge has been launched in Shanghai now pic.twitter.com/25UuhHJg2a