В США в ведерке для пожертвований нашли золотые монеты

В американском городе Лайтхаус Пойнт (штат Флорида) неизвестный положил в красное ведерко для пожертвований христианской благотворительной организации "Армия спасения" три золотые монеты на сумму три тысячи шестьсот долларов США. Как передает Арменпресс, об этом пишет South Florida Sun Sentinel.

Это были мексиканские песо. Каждая из них была завернута в отдельную долларовую купюру.

По словам директора по развитию местного отделения "Армии спасения" Элис Госсман, перед Рождеством неизвестный оставляет в красных ведерках золотые монеты, аккуратно завернутые в купюры, уже на протяжении нескольких лет.

Пожертвованные деньги пойдут на еду и жилье для малообеспеченных семей, а также различные социальные программы.

"Красные ведерки" — одна из наиболее известных уличных кампаний "Армии спасения". Во время Рождественского сезона волонтеры организации ходят по улицам, вдохновляя прохожих сделать пожертвования в стилизованные красные ведерки с прорезью в крышке.