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Бако Саакян посетил строительную площадку возводимого в квартале Айкаван г.Степанакерта спортивно-культурного комплекса


25 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил строительную площадку возводимого в квартале Айкаван г.Степанакерта спортивно-культурного комплекса и ознакомился с ходом проводимых там работ.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном управлении информации аппарата президента Республики Арцах.


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