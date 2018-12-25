25 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил строительную площадку возводимого в квартале Айкаван г.Степанакерта спортивно-культурного комплекса и ознакомился с ходом проводимых там работ.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном управлении информации аппарата президента Республики Арцах.