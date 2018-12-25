Частная российская компания S7 Space, владеющая космодромом "Морской старт", анонсировала полет на Марс и создание "Орбитального космодрома" для обслуживания кораблей перед полетом в дальний космос. Как передает Арменпресс, об этом говорится в материалах, опубликованных на странице компании в Facebook.

"Мы начинаем работу с целью реализации проекта "Орбитальный космодром". К его созданию мы предлагаем приложить весь богатейший опыт, накопленный отечественной космонавтикой в долговременных пилотируемых полетах", - говорится в сообщении.

Помимо того, на странице выложено видео с концепцией космической программы S7 Space, предусматривающей запуски ракет с "Морского старта", доставку грузов на "Орбитальный космодром" и отправку их на Марс для персонала базы.