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СМИ: неизвестные атаковали здание МИД Ливии в Триполи


Неизвестные атаковали во вторник здание министерства иностранных дел Ливии в Триполи. Как передает Арменпресс, об этом сообщил со ссылкой на свои источники телеканал Al Arabiya.

Как в свою очередь сообщил телеканал Sky News Arabia, атаку в здании дипведомства произвел террорист-смертник, в результате чего погиб один человек. По меньшей мере пять человек получили травмы.

Другие подробности не приводятся.

 

 




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