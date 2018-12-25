На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна

Специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии зафиксировали усиление активности вулкана Этна, который проснулся 24 декабря, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сейсмологи зарегистрировали более 150 подземных толчков в зоне знаменитого вулкана на восточном побережье итальянского острова Сицилия, около города Катания. Самый мощный из них магнитудой 4,0 произошел в 20:26 (22:26 мск) в понедельник. Эпицентр землетрясения находился на глубине около двух километров, всего в семи километрах от коммуны Рагална.

Как сообщают вулканологи, на юго-восточном склоне вулкана образовалась новая трещина, из которой поднялось черное облако пепла. Из-за этого власти на несколько часов приостановили работу международного аэропорта Фонтанаросса и движение поездов по маршруту Мессина — Катания — Сиракуза.

Кроме того, вулканический пепел засыпал многие города и селения в Катании, сотрудники коммунальных служб оперативно убирают там улицы и площади.

По мнению экспертов, нет поводов для беспокойства, так как это извержение не представляет угрозы ни для людей, ни для материальных объектов.

Этна — самый высокий действующий вулкан Европы, в июне 2013 года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017-го из-за очередного извержения вулкана на Сицилии пострадали десять человек.