60 из действующих в Ереване 4600 лифтов находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами рассказала начальник отдела экспертизы технической безопасности лифтов Лусинэ Ованнисян.

По ее словам, 2900 из действующих в Ереване 4600 лифтов уже прошли инспекцию, и состояние 60-и из них признано неудовлетворительным. Причиной этому является недостаточная частота их ремонта, значительная изношенность и устарелость лифтов, ко многим уже не найти комплектующих и запчастей и пр.

По ее словам, признанные находящимися в неудовлетворительном техническом состоянии лифты могут быть отремонтированы и вновь быть признаны соответствующими эксплуатационным нормам.