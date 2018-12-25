"Ты еще веришь в Санта-Клауса? Вообще-то в семь лет уже не все верят", - такие слова произнес президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, свидетелями которого стали журналисты, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Дональд Трамп и его жена Мелания принимали участие в акции "NORAD отслеживает Санту", когда по различным медиа-каналам, в соцсетях и на специальном сайте сообщается о вымышленном маршруте, по которому рождественский дед летит с Северного полюса.

В программе участвуют многочисленные волонтеры, принимающие звонки от детей, часть звонков поступала и в Белый дом, где с детьми разговаривали президент и его супруга.

Традиция, по которой военные рассказывают детям о перемещениях Санта Клауса, родилась в США и Канаде в 1955 году, когда дети, разыскивавшие Санта Клауса, случайно позвонили в военный командный центр в Колорадо-Спрингс из-за ошибочного телефонного номера в местной газете. В тот вечер полковник ВС США Гарри Шуп вместо того, чтобы повесить трубку, приказал операторам отслеживать информацию о Санте и предоставлять ее каждому ребенку, который позвонит по этому номеру.

Отслеживание путешествия Санты не прекратилось даже после того, как из-за конфликта Трампа и демократов правительство приостановило работу.