В Ираке Рождество объявили официальным праздником

Правительство Ирака объявило Рождество официальным праздником в стране, сообщается в заявлении кабмина в Twitter.

Рождество Христово – один из главных христианских праздников. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь на 25 декабря, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Иракское правительство объявляет Рождество официальным праздником во всем Ираке. Счастливого Рождества всем нашим гражданам-христианам, всем иракцам и всем, кто празднует (Рождество - ред.) во всем мире", - говорится в заявлении.

Как сообщает телеканал Al-Arabia, христиане Ирака впервые празднуют Рождество в районах, освобожденных от террористической группировки "Исламское государство"*. До военной операции США в Ираке христианское население составляло около 1,5 миллиона человек и уменьшилось до 300 тысяч.