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В новогодние и рождественские дни Метрополитен Еревана будет работать в особом режиме


В новогодние и рождественские дни ЗАО «Метрополитен имени Карена Демирчяна» Еревана будет работать в особом режиме. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Метрополитен имени Карена Демирчяна».

 «Только 31-го декабря работа Метрополитена начнется в 07:00 и завершится в 02:00 1-го января 2019 года. Желаем всем приятных праздников, высокого настроения и бесперебойного движения»,- сказано в заявлении.


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