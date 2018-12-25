В новогодние и рождественские дни Метрополитен Еревана будет работать в особом режиме

В новогодние и рождественские дни ЗАО «Метрополитен имени Карена Демирчяна» Еревана будет работать в особом режиме. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Метрополитен имени Карена Демирчяна».

«Только 31-го декабря работа Метрополитена начнется в 07:00 и завершится в 02:00 1-го января 2019 года. Желаем всем приятных праздников, высокого настроения и бесперебойного движения»,- сказано в заявлении.