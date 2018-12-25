Россия за счет сделки ОПЕК+ дополнительно заработала как минимум $120 млрд

Россия заработала за два года действия соглашения со странами ОПЕК+ как минимум $120 млрд дополнительно за счет корректировки цены нефти. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник, министр энергетики РФ Александр Новак.

"За два года действия соглашения ОПЕК+ Россия дополнительно заработала, по минимальным оценкам, $120 млрд. Поэтому оценивать результативность кооперации со странами ОПЕК необходимо в целом для экономики страны", - сказал он.

Россия и ОПЕК заключили в конце 2016 года соглашение о сотрудничестве по стабилизации рынка нефти. В нем участвуют и другие не входящие в ОПЕК страны - Казахстан, Азербайджан, Мексика, Оман и прочие.