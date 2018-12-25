Налоговые ставки для малого и среднего бизнеса не повысятся: Айк Марутян

Налоговые ставки для малого и среднего бизнеса, имеющего оборот до 58.3 млн драмов в год, в Ереване не повысятся. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Совета старейшин Еревана заявил мэр Еревана Айк Марутян.

По его словам, по этому вопросу после 15-20-го января будет созвано особое заседание Совета старейшин Еревана. Как заявил мэр Еревана Айк Марутян, в принимаемом решении о налоговых ставках по предпринимательству в Ереване планируется повышение ставок, однако, поскольку общее направление в планах правительства Армении – способствовать развитию малого и среднего бизнеса, то для таковых будут приняты особые тарифы.

Изменения коснутся госпошлин на разрешение строительства подсобных помещений, использование жидкотопливных и газовых печей, а также на деятельность предприятий досуга, торговли и пр. – после 24:00.

Кроме того, вырастут пошлины и роялти на использование герба и символов Еревана, фирменных торговых марок и пр.