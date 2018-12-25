Роухани: санкции США не достигнут своей цели, хотя и влияют на уровень жизни в Иране

США не добьются своих целей, несмотря на то, что санкции Вашингтона против Тегерана оказывают негативное воздействие на уровень жизни в Иране. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник заявил президент республики Хасан Роухани.

"Санкции влияют на уровень жизни людей, однако нет сомнений, что США потерпят поражение, а правительство [Ирана] при поддержке парламента, народа и духовного лидера справится с трудностями", - приводятся слова Роухани на его официальном сайте. Политик также добавил, что "главная задача американского заговора и санкционного давления - поставить Исламскую Республику на колени".

Он подчеркнул, что ограничительные меры США "нарушают все международные соглашения и направлены напрямую против иранского народа, населения региона и международных компаний". "Они хотят, чтобы иранский народ потерял веру в будущее страны и нашей политической системы и убедился в неэффективности государства", - отметил он. По словам Роухани, США стремятся убедить людей, что "правительство Ирана не может контролировать ситуацию в стране".