В чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу примет участие и мастер ФИДЕ Ваге Даниэлян

Решением ФИДЕ, в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу, который пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 31 декабря, примет участие и мастер ФИДЕ Ваге Даниэлян.

Как передает «Арменпресс», в в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу от Армении примут участие гроссмейстеры Левон Аронян, Владимир Акопян, Габриэл Саргсян, Тигран Петросян и др.

Как сообщает Российская шахматная федерация, в числе участников - все сильнейшие гроссмейстеры планеты: действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Аниш Гири (Нидерланды), Вишванатан Ананд (Индия), Александр Грищук, Ян Непомнящий, Сергей Карякин (все — Россия), Хикару Накамура (США) и другие мастера быстрой игры.У женщин за призы в рапиде и блице поборются чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Анна и Мария Музычук (обе – Украина), Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина (все – Россия), Хампи Конеру (Индия), Нана Дзагнидзе (Грузия).Действующим чемпионом мира по рапиду является Вишванатан Ананд, а по блицу – Магнус Карлсен. У женщин обладательницами званий являются соответственно Цзюй Вэньцзюнь и Нана Дзагнидзе.Чемпионат пройдет по швейцарской системе. У мужчин рапид в 15 туров, блиц в 21 тур, у женщин рапид в 12 туров, блиц в 17 туров. В случае дележа 1-го места два лучших участника играют дополнительный матч (2 партии в блиц + армагеддон). Общий призовой фонд турниров составляет 1,15 млн. долларов.