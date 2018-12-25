Губернатор мексиканского штата погибла в авиакатастрофе

Губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо и ее муж Рафаэль Морено Валье погибли при крушении вертолета, подтвердил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мои глубочайшие соболезнования родственникам сенатора Рафаэля Морено Валье и его жены, губернатора Пуэбла Марты Эрика Алонсо", - написал президент Мексики в своем твиттере.Он отметил, что обязуется расследовать причины произошедшего.

Марта Эрика Алонсо, занимающая должность губернатора центрального штата Пуэбла всего 10 дней, и ее муж, сенатор Рафаэль Морено, погибли, когда их вертолет упал недалеко от столицы штата Пуэбла.

Алонсо из Партии национального действия вступила в должность в начале месяца после горячо оспариваемых выборов.