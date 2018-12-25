У полузащитника лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генриха Мхитаряна диагностирована травма малоберцовой кости правой лодыжки. Ожидается, что Генрих Мхитарян возобновит тренировки в феврале. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФФА.

Напомним, что в концовке первого тайма прошедшего 19-го декабря четвертьфинального матча Кубка английской лиги против «Тоттенхэма» Мхитаряну потребовалась помощь медицинского штаба «Арсенала», после чего Генрих был заменен в перерыве. «Арсенал» уступил со счетом 0:2 и выбыл из борьбы.