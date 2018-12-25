Время в Ереване: 11:07:36,   25 Декабрь

Стартовало заседание Совета старейшин Еревана: прямой эфир


В мэрии Еревана сегодня, 25-го декабря, стартовало заседание Совета старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», в повестке – 10 вопросов.

В частности, будет принят бюджет Еревана на 2019 год. В графе доходов намечена цифра 83,077,572.0 тысяч драмов, в графе расходов - 84,346,812.0 тысяч драмов, дефицит составит 1,269.240 тысяч драмов.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации