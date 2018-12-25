Стартовало заседание Совета старейшин Еревана: прямой эфир

В мэрии Еревана сегодня, 25-го декабря, стартовало заседание Совета старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», в повестке – 10 вопросов.

В частности, будет принят бюджет Еревана на 2019 год. В графе доходов намечена цифра 83,077,572.0 тысяч драмов, в графе расходов - 84,346,812.0 тысяч драмов, дефицит составит 1,269.240 тысяч драмов.