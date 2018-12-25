Как питаться в праздничные дни: важные советы от Министерства здравоохранения

Зачастую в праздничные дни продукты питания могут стать причиной не только пищевых отравлений, но и причиной разного рода нарушений системы пищеварения. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении, Министерство здравоохранения Армении призывает население предпринять все меры безопасности, чтобы избежать в праздничные дни пищевых отравлений.

Министерство здравоохранения Армении советует ограничить употребление жареных и жирных блюд. Предпочтение следует отдавать фруктам и овощам, чаще употреблять овощные блюда, свежие фрукты и овощи, богатые витаминами, минеральными веществами и углеводами. Необходимо соблюдать режим приема пищи - 4-5 раз в день. Это особенно важно для детей. Необходимо соблюдать рацион ребенка и режим питания, так как хрупкий организм ребенка чувствительнее к изменению режима питания.

Специалисты призывают не менять в праздничные дни обычный для них пищевой рацион детей. «Желательно, чтобы дети продолжали питаться в обычном для себя режиме, ели обычную еду, в соответствии со своим рационом питания. Конечно, можно угостить их блюдами с праздничного стола, однако делать это надо осторожно, чтобы не нарушить их пищеварение непривычными продуктами.

Большинство детей любит сладкие газированные напитки, однако, как известно, они достаточно вредны для здоровья, поэтому их потребление надо ограничить.

Надо обратить внимание на свежесть еды, которую ребенок ест в гостях. Убедитесь, что он ест мытые фрукты, будьте вдвойне внимательны к еде, которую вы покупаете на улице.

Надо приучать детей мыть руки до и после еды, помня об инфекции, передаваемой грязными руками. Если под рукой нет воды, воспользуйтесь хотя бы влажными салфетками»,- сказано в сообщении Министерства здравоохранения Армении.