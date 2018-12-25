Число погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 429 человек

Число погибших в результате цунами в Индонезии увеличилось до 429 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Ранее сообщалось о 373 жертвах и 1459 пострадавших.

Сильное цунами обрушилось в ночь на 23 декабря на прибрежные районы индонезийских островов Ява и Суматра.

Сообщается, что сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Кракатау.