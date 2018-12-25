Сирийские христиане отметили Рождество в Алеппо и Дамаске

Христиане Сирии впервые отметили наступившее по католическому календарю Рождество карнавальным шествием в Дамаске, рассказал журналистам организатор торжества Рейн Аль Мейла, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы организовали большой карнавал и шествие в Дамаске, которое прошло мимо ворот христианского квартала Баб Тума и сквера Аббасидов, где находится большая рождественская ель. Это послание Старого Дамаска всему миру. Впервые мы устроили такой карнавал, к тому же это еще и первое послевоенное празднование Рождества вообще", - отметил Аль Мейла.

Богослужение, посвященное главной дате христианского календаря, прошло также и в крупнейшем городе страны – Алеппо, где сотни горожан посетили праздничную мессу в Церкви Ильи Пророка, одном из главных христианских храмов города.