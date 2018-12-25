Защитник прав человека Армении распространил заявление по поводу ситуации вокруг дела Манвела Григоряна

Защитник прав человека Армении Арман Татоян выразил обеспокоенность в связи с озвучиваемыми в соцсетях ненавистническими заявлениями, оскорбительными записями, угрозами и даже призывами к насилию в адрес судьи Давида Балаяна, принявшего решение об изменении меры пресечения в отношении генерала Манвела Григоряна, а также его адвокатов и членов их семей. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Защитника прав человека.

Защитник прав человека Армении напоминает, что, согласно Конституции Армении, справедливое правосудие по любому уголовному делу требует полноценной независимости суда, судьи и защиту профессиональной деятельности адвокатов. Это означает независимость не только от законодательной и исполнительной власти и чиновников, но и от любых других лиц — вне зависимости от репутации подвергшегося уголовному преследованию лица и общественных представлений о его поведении.

Суд общей юрисдикции в Ереване 21 декабря принял решение об освобождении лишенного депутатской неприкосновенности генерала Манвела Григоряна под залог в размере 25 миллионов драмов (более 51,5 тысячи долларов). Сразу после этого в Эчмиадзине начались акции протеста, а в соцсетях активно озвучивались требования вернуть Григоряна под арест. Григоряна доставили в село Акналич Армавирской области, где у него есть особняк. Полиция осуществляет круглосуточное дежурство возле его дома во избежание возможных инцидентов.

Генеральная прокуратура Армении 24 декабря обжаловала решение об освобождении Григоряна под залог. Адвокаты же утверждают, что Григорян тяжело болен и заключение под стражу обрекает его на медленную смерть.

Как сообщалось ранее, граждане, протестующие против освобождения Манвела Григоряна под залог, проводят акцию у Генпрокуратуры Армении. Как передает «Арменпресс», они собрались у здания Министерства юстиции, откуда двинулись шествием к зданию Генпрокуратуры Армении.

Участники акции протеста требуют снова арестовать Манвела Григоряна. По их словам, их борьба направлена на создание правового государства и торжества закона.

Участники акции протеста требуют, чтобы к ним спустился генеральный прокурор Армении, выслушал их и дал им пояснения.

Генпрокуратура Армении обжалует в Апелляционном суде решение суда первой инстанции об освобождении депутата НС РА, бывшего председателя союза добровольцев "Еркрапа", генерал-лейтенанта Манвела Григоряна из-под стражи под залог.

В беседе с Арменпресс так заявила завотделом связей с общественностью ГП РА Аревик Хачатрян.

"Генеральная прокуратура получила решение суда, оно необоснованное, и прокуратура подаст апелляционную жалобу", - сказала Аревик Хачатрян.

Судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян удовлетворил ходатайство защитника депутата НС Армении Манвела Григоряна, он освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение по ч.2 ст.235 (незаконное приобретение оружия, хранение по предварительному сговору с другими лицами), а также п.1 ч.3 ст. 179 (хищение доверенного ему имущества в особо крупных размерах - по предварительному сговору с другими лицами).

16 июня Манвел Григорян был арестован. 19 июня НС РА проголосовало за лишение его депутатской неприкосновенности, по решению суда он был арестован.

Находясь в заключении, Григорян и его защита не раз говорили о его проблемах со здоровьем, отмечая, что жизни Григоряна грозит опасность.