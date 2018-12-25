Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына

Следственный комитет Армении сообщил о задержании подозреваемого в жестоком убийстве пожилой женщины и ее сына в армянском городе Берд.



Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, задержанный является 27-летним жителем Тавушской области Армении.



Ранее сообщалось, что в ночь на 24 декабря в доме на улице Утика г. Берда предполагаемый преступник нанес острым колюще-режущим предметом удары двоим гражданам, которые скончались на месте. Прибывшая на место происшествия оперативная группа выяснила, что были убиты Арусяк Д. (1931 года рождения) и Грач Д. (1961 года рождения). Им были нанесены ранения колюще-режущими предметами.

По данным следствия, погибшие - 87-летняя женщина и ее 57-летний сын, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам 1-го пункта 2-й части 104-й статьи (Убийство двух и более лиц) УК Армении. Предварительное следствие продолжается.

Полиция Армении задержала подозреваемого в страшном убийстве двух человек в городе Берд Тавушской области Армении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что подозреваемый был пойман при попытке покинуть Армению. Имя задержанного при этом не сообщается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.