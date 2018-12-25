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Трамп одобрил строительство еще одного участка стены на границе с Мексикой


Президент США Дональд Трамп сообщил об утверждении контракта на строительство еще одного участка стены на границе с Мексикой протяженностью 185 километров, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я нахожусь в Овальном кабинете и только что выдал разрешение на контракт на еще один большой 115-мильный (185 км - ИФ) участок стены в Техасе. Мы уже строим и ремонтируем эту стену, некоторые участки завершены. Демократы должны прекратить приостановку работы правительства и профинансировать до конца строительство стены. Сохраним миллиарды долларов и жизни!", - написал Трамп в твиттере.

 




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