В Армении все автомобильные дороги в основном проходимы: местами имеется гололед

МЧС Армении сообщает, что 25-го декабря по состоянию на 08:00 часов в Армении автодороги в основном проходимы.

Труднопроходимы перевал Варденяц, автодорога Сотк-Карвачар и участок Сараван-«Зангер».

На автодорогах Алагяз-Цилкар и Алагяз-Артик местами наблюдается гололедица. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

МЧС Армении рекомендует водителям ездить только на автомобилях, оборудованных зимними шинами.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России скопились автомобили.