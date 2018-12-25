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Число жертв атаки на правительственный комплекс в Кабуле возросло до 43


Число погибших в результате нападения на правительственный комплекс в Кабуле возросло до 43. Как передает Арменпресс, об этом во вторник со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана сообщило агентство "Синьхуа".

Ранее было известно о 27 жертвах атаки. По информации агентства, еще 10 человек получили ранения.

В понедельник группа вооруженных людей совершила нападение на комплекс правительственных зданий в Кабуле, захватив в заложники сотрудников Национального управления по делам лиц с ограниченными возможностями и семей жертв войны. Экстремисты устроили три взрыва и открыли стрельбу.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны группировок.

 

 

 




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