Европейские индексы - 24-12-18

МОСКВА, 25 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 10633.82 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.45% и составил 4626.39 пункта, британский FTSE снизился на 0.52% и составил 6685.99 пункта, а российский RTSI снизился на 0.66% и составил 1070.09 пункта.