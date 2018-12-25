Цены на цветные металлы - 24-12-18

ЛОНДОН, 25 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.60% и составила 1912.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.50% и составила 6005.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.05% и составила 1963.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.96% и составила 10885.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.65% и составила 19450.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.16% и составила 2535.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.91% и составила 55500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.