За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 88 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 21 и 24 декабря сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 88 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 25 случаев кражи личного имущества,15 случаев причинения телесных повреждений, 10 случаев мошенничества, 8 случаев побоев, по 3 случая умышленного уничтожения имущества, уклонения от уплаты налогов, нарушения тайны голосования и угрозы убийством, по 2 случая похищения человека, присвоения или растраты и злоупотребления должностными полномочиями, по 1 случаю грабежа, хулиганства, незаконного предпринимательства или лжепредпринимательства, нарушения избирательного права, применения насилия в отношении представителя власти, незаконной вырубки деревьев, сбыта наркотиков, злостного неисполнения решения о срочном вмешательстве либо защитного решения, нарушения неприкосновенности жилища, попытки повторного голосования, ложного сообщения об акте терроризма, невыполнения или ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинских услуг либо медицинской помощи.

Найдены 7 лиц, находящихся в розыске, еще шестеро явкой с повинной обратились в Полицию.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 5 случаев кражи личного имущества, 3 случая причинения телесных повреждений, по 1 случаю грабежа и ДТП.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 33 ДТП: 2 человека погибли,42 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.