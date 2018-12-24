Создана исключительная возможность вывести на новый уровень отношения правительства и бизнеса: Никол Пашинян

Цель правительства Армении – создать все условия для новых успехов бизнеса. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на правительственном приеме, организованном для представителей деловых кругов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

"Уверен, в 2019 году будет создана исключительная возможность вывести на новый уровень отношения правительства и бизнеса, придать им новое качество. Во главе правительства Армении нет людей, которые руководствуются и будут руководствоваться личными или групповыми интересами. Мы будем руководствоваться успехом нашей экономики и наших предприятий. Мы хотим, чтобы у предприятий Армении в 2019 году было как можно больше доходов, чтобы они платили как можно больше налогов Республике Армения", – заявил Пашинян.

А государство, в свою очередь, обязано тратить эти налоги по назначению, подчеркнул он.

"Деловые круги должны как можно активнее участвовать в законодательных реформах, чтобы эти реформы не были самоцелью, а по-настоящему служили экономике. Ведь именно вы примените эти законы в вашей повседневной работе", - отметил он.