СК завершил РФ расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо, совершенном в 2004 году. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Заура Марданова, Владимира Гусакова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека")", - сообщили в СК.

По данным следствия, Тельман Исмаилов в январе 2004 года, действуя в сговоре, под обманным предлогом обеспечил приезд певца Авраама Руссо в ресторан "Прага" в Москве, после чего сопроводил его в свой кабинет, где совместно с другими мужчинами насильно стал удерживать и подверг избиению. "Затем Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях", - сообщили в СК.

После этого обвиняемые насильно посадили Руссо в автомобиль и перевезли его в дом Исмаилова в Подмосковье, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова.

"В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения", - добавили в ведомстве. В отношении остальных соучастников похищения уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому продолжается расследование, а также международный розыск обвиняемого Тельмана Исмаилова и других лиц.