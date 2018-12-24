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Прокуратура обжаловала решение суда о мере пресечения в отношении Армена Геворгяна


Прокуратура подала жалобу на решение суда об отклонении ходатайства об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении бывшего руководителя аппарата президента Сержа Саргсяна Армена Геворгяна. Об этом Арменпресс сообщила начальник управления по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Аревик Хачатрян.




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