В Брюсселе мужчина обстрелял ресторан из автомата

Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в центре Брюсселя, никто не пострадал. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал RTBF со ссылкой на заявление городской прокуратуры.

"Очевидец видел, как мужчина стреляет из оружия, похожего на автомат Калашникова, в сторону витрины ресторана на авеню Луис", - заявила представитель ведомства Ине Ван Вимерс. Она добавила, что на месте инцидента полиция обнаружила следы трех пуль.

Мотив нападения пока неизвестен. Согласно источникам в правоохранительных органах, инцидент не связан с терроризмом, но следствие продолжает изучать все варианты.