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Прокуратура обжаловала решение суда о применении альтернативной меры пресечения в отношении Манвела Григоряна


Прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции о применении альтернативной меры пресечения в отношении Манвела Григоряна, который был освобожден под залог. Как сообщает Арменпресс, об этом на странице в Facebook написал советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

Он также написал, что апелляция уже подана в прокуратуру Армении.




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