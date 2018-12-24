Прокуратура обжаловала решение суда о применении альтернативной меры пресечения в отношении Манвела Григоряна

Прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции о применении альтернативной меры пресечения в отношении Манвела Григоряна, который был освобожден под залог. Как сообщает Арменпресс, об этом на странице в Facebook написал советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

Он также написал, что апелляция уже подана в прокуратуру Армении.