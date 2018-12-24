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Адвокат Вачагана Казаряна обжаловал решение суда о продлении срока содержания под стражей своего клиента


Адвокат Вачагана Казаряна, бывшего начальника охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна,  обжаловал решение суда о продлении срока содержания под стражей своего клиента. В беседе с «Арменпресс» адвокат отметил, что решение было обжаловано в Апелляционном уголовном суде.

 «Мы обратились сразу через 3-4 дня после получения решения», - сказал Арутюнян.




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